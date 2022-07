L'Équipe: "Il Psg accelera per Skriniar e Scamacca"

PARIGI (FRANCIA) - Al Psg è giunta l'ora della verità: dopo diversi giorni di operazioni sottotraccia e trattative, è giunto il momento di chiudere qualche colpo. Secondo quanto titola stamane il quotidiano francese L'Équipe, "Il Psg vuole accelerare sul mercato". Sabato i transalpini voleranno in Giappone per la tournée e vorrebbero fornire a Galtier, il tecnico che ha preso il posto di Pochettino, una rosa quanto più vicina a quella che avrà a disposizione per affrontare la nuova stagione. Il nome in cima alla lista degli uomini mercato del Psg è quello di Milan Skriniar. Il difensore slovacco si è presentato alla Pinetina per iniziare a lavorare con l'Inter, ma presto potrebbe ritrovarsi con le valigie in mano direzione Parigi. L'ex Sampdoria, giunto in ritiro solo 24 ore prima, non è stato convocato per il primo match ufficiale della formazione di Simone Inzaghi, vittoriosa per 4-1 contro il Lugano a Cordanero - in gol D'Ambrosio, Lautaro Martinez (doppietta) e Correa -.