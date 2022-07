Calciomercato Serie C, Pergolettese: ecco Volpe dal Frosinone

FROSINONE - Con un comunicato ufficiale sul proprio sito, il Frosinone annuncia "di aver raggiunto l’accordo con l’ Unione Sportiva Pergolettese 1932 per la cessione a titolo temporaneo del calciatore classe 1997 Michele Volpe ". Dal sito della Pergolettese si specifica "che l'attaccante, nato a Benevento il 16/09/1997, arriva con la formula del prestito temporaneo, dopo aver indossato le maglie del Frosinone per 5 stagioni ( 3 con la squadra Primavera e 2 in serie B ). Poi in C con il Rimini , Viterbese , Catania , ancora Viterbese e Vibonese ".

"Contento di essere alla Pergolettese"

Sono arrivate le prime parole da nuovo giocatore della Pergolettese di Michele Volpe: "Sono molto contento di essere venuto qui alla Pergolettese. Dopo aver parlato con il presidente, che mi ha fatto una buonissima impressione, non ho avuto nessun dubbio nel firmare per questa squadra, che tra l’altro ha raggiunto un ottimo risultato, qualificandosi per i playoff nella scorsa stagione. Sono pronto a dare il massimo del mio contributo, anche perché per me sarà un anno molto importante, in cui ripongo molte aspettative. Ho avuto una esperienza a Rimini e poi ho sempre giocato al centro-sud. Adesso affronterò il girone Nord, ma le difficoltà le trovi in ogni girone e in ogni partita: il livello tecnico è alto in ogni girone. Bisogna dare sempre il massimo. Io mi sento pronto e non vedo l'ora di iniziare questa mia nuova esperienza. Sono veramente molto felice di essere venuto qui alla Pergolettese".