As: "Suarez vicinissimo al Milan, il Monza tenta il rilancio"

MADRID (Spagna) - "Il Milan è vicinissimo all'acquisto di Luis Suarez, ma il Monza tenta il rilancio". Secondo quanto riferito da As, infatti, l'attaccante uruguayano svincolatosi lo scorso 30 giugno dall'Atletico Madrid sarebbe ad un passo dal trasferimento in Italia, soltanto sfiorato nell'estate 2020 quando, sulle sue tracce, c'era la Juventus. Il terzo incomodo tra il bomber sudamericano e i rossoneri, però, sarebbe l'ex presidente del club ed attuale proprietario dei brianzoli Silvio Berlusconi. Stando sempre a quanto riferito dal quotidiano spagnolo, Galliani avrebbe proposto a Suarez 4 milioni di euro a stagione, più una serie di bonus e di extra legati ai diritti di immagine per convincerlo a sposare il progetto dell'ambizioso Monza neo-promosso in Serie A.