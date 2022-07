Serie C, Triestina: dalla Roma in prestito il portiere Mastrantonio

TRIESTE - La Triestina, tramite i propri canali social, ha annunciato "l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Davide Mastrantonio. Il giocatore arriva dalla AS Roma con la formula del prestito e si è legato alla causa alabardata fino al 30 giugno 2023. Nato il 16 gennaio del 2004, 187 cm di statura, Davide Mastrantonio è un giovane e talentuoso portiere. Nato calcisticamente nel settore giovanile dell’Urbetevere, Mastrantonio è approdato nell’estate del 2017 nel settore giovanile della Roma. Nell’ultima stagione ha collezionato trentacinque presenze con tredici clean sheet e nel suo percorso giovanile in giallorosso ha neutralizzato ben sei rigori su quattordici, ipnotizzando il proprio avversario due volte in una sola partita (contro il Frosinone). Ora il suo presente si chiama Triestina, con l’occasione di maturare nei professionisti mostrando le sue indubbie qualità. Benvenuto a Trieste, Davide!".