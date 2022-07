Sterling ufficiale al Chelsea: lascia il City dopo sette stagioni

LONDRA (Regno Unito) - Raheem Sterling è un nuovo giocatore del Chelsea : l'attaccante inglese lascia il Manchester City dopo sette stagioni e firma un contratto di cinque anni coi Blues. A comunicarne il trasferimento è lo stesso club londinese con una nota ufficiale: "La stella inglese Raheem Sterling si è unito al Chelsea dal Manchester City con un contratto quinquennale . Il calciatore londinese è stato uno dei principali interpreti del City nelle ultime sette stagioni, colpendo la doppia cifra per i gol in ciascuna di quelle campagne e rivendicando nove importanti riconoscimenti, tra cui quattro titoli di Premier League. Un dribblatore diretto che gioca bene in qualsiasi posizione dietro i tre davanti o appena dietro un attaccante centrale, il 27enne utilizza una perfetta combinazione di abilità, velocità e tempismo per tormentare i difensori, sia con la palla ai piedi che con le sue corse costantemente produttive dietro". Su Twitter, invece, i Blues danno il benvenuto al nuovo acquisto con un post che lo ritrae con la maglia della nuova squadra e la scritta: "E' arrivato qui".

"Prima di tutto, è un piacere essere qui. Ovviamente ho ottenuto molto nella mia carriera finora, ma c'è ancora molto da fare e non vedo l'ora di farlo con la maglia del Chelsea, sotto la gestione di Thomas. Londra è la mia casa e dove tutto è iniziato per me, ed è incredibile che ora abbia l'opportunità di giocare di fronte ad amici e familiari settimana dopo settimana a Stamford Bridge. Non vedo l'ora di incontrare presto i fan. Voglio cogliere l'occasione per ringraziare Todd, Behdad, il gruppo proprietario, Thomas, e tutti coloro che sono coinvolti nel processo per portarmi qui. Non vedo l'ora di iniziare ora e continuare a parlare in campo".

Sterling, la lettera ai tifosi del City

Sterling ha voluto salutare il City con una lettera aperta: "Sette stagioni, undici trofei importanti, una vita di ricordi", ha scritto. "Un pensiero allo staff tecnico che ha avuto un ruolo importante nel mio sviluppo nel corso degli anni, ai miei compagni di squadra che sono diventati più di quelli con cui condivido un campo, allo staff del backroom, allo staff dell'ufficio, ai tifosi che hanno instancabilmente supportato la squadra e a tutti coloro che sono coinvolti con il Manchester City, il mio rispetto per voi non potrebbe essere più grande. Sono grato per gli alti e bassi, poiché sono i bassi che a volte hanno messo alla prova la mia forza e determinazione e mi hanno permesso di stare qui di fronte a te come la migliore versione possibile di me stesso. Sono arrivato a Manchester a 20 anni. Oggi parto come uomo. Grazie per il vostro infinito supporto. È stato un onore indossare la maglia del Manchester City".

Sterling al Chelsea, il saluto del Manchester City

Il club di Manchester ha voluto salutare il suo ex calciatore: "Raheem Sterling si è unito al Chelsea, ponendo fine a una magnifica permanenza di sette anni con il City. Sterling si è affermato come uno dei più grandi giocatori moderni del club, collezionando 339 presenze e segnando 131 gol. I suoi 91 gol in Premier League sono secondi solo a Sergio Aguero, è il nostro 11° miglior marcatore di tutti i tempi ( in tutte le competizioni) - solo un gol dietro il nono posto a pari merito Fred Tilson e Billy Gillespie su 132. Sterling è il nostro secondo miglior marcatore di tutti i tempi nel calcio europeo, con 24 gol in Champions League secondo (di nuovo) ai 43 di Aguero", si legge sul sito ufficiale.