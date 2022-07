Torreira, parla l'agente: "Abbiamo un accordo con Gattuso e il Valencia"

" Torreira ? Abbiamo un pre-accordo con Gattuso per andare al Valencia. Oggi c'è stato un importante incontro su questo tema". Sono le parole di Pablo Betancur , agente del centrocampista uruguaiano di proprietà dell'Arsenal e che ha giocato l'ultima stagione con la Fiorentina . Proprio sui Gunners ha aggiunto: "L'Arsenal non vuole sbarazzarsi di lui. I suoi numeri sono molto buoni, migliori di quelli di Kanté. Arteta lo vuole a disposizione per il pre-campionato".

Fiorentina, Torreira in tackle sui social: dito alla bocca e un pagliaccio

"Il Monza può prendere Suarez o Cavani"

Poi sul Monza: "Sono socio del figlio di Adriano Galliani. Abbiamo un buon rapporto. Se vogliono, hanno la possibilità di prendere Suarez o Cavani. Galliani e Berlusconi sono persone molto importanti e di spicco nel calcio". Infine sul futuro di Nandez, attualmente al Cagliari: "A breve sapremo per il suo futuro ma per me si tratterà di una cessione da fine mercato. Perché la crisi non è solo per un club è per tutti, specialmente in Europa. Il Napoli è il club più avanti, quello che ha mostrato maggiore interesse. Per Nandez è stato un anno sfortunato - prosegue -, anche a livello di infortuni, ma lui ora sta bene ed è un leone. Sicuramente non è un calciatore da Serie B".