The Athletic: "Chelsea scatenato, anche Kimpembe dopo Koulibaly"

LONDRA (Inghilterra) - Si è letteralmente infiammato il mercato estivo in tutta Europa e a fare la voce grossa c'è il nuovo Chelsea di Todd Boehly che dopo aver ufficializzato Sterling si è gettato alla ricerca dei rinforzi in difesa. Dal Napoli è dunque in arrivo Kalidou Koulibaly, il centrale senegalese corteggiato anche dalla Juve ha deciso che vestirà la maglia Blues ed è volato subito a Londra. Vicino a KK, secondo The Athletic, Tuchel avrebbe indicato come partner ideale Presnel Kimpembe. Il Chelsea sarebbe in trattativa con il Psg, ma sul francese è forte anche l'interesse dei bianconeri che rischiano di vedersi scippare un altro obiettivo dai campioni d'Europa del 2021. Intanto sta per percorrere lo stesso tragitto di Sterling, Nathan Ake: per lui sarebbe un ritorno a casa dopo l'addio nel 2015 per passare ai Citizens.