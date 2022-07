Media Foot: "United in segreto su Dembele, è l'erede di Ronaldo"

"Trattative segrete per Dembele del Lione"

Secondo quanto informa Media Foot in Francia, lo United sarebbe in trattativa segreta con Moussa Dembele, attaccante del Lione che nell'ultima stagione ha collezionato 22 gol in 36 partite tra Ligue 1 ed Europa League. In caso di cessione di Ronaldo, anche se Ten Hag l'ha tolto dal mercato, gli inglesi vorrebbero prendere due giocatori e uno di questi potrebbe essere il francese. Dembele è in scadenza tra un anno, sarebbe quindi un'operazione contenuta a livello di costi, ideale per il budget ristretto del Manchester.