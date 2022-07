Il Chelsea prende Koulibaly, Tuchel: "La nostra priorità"

LOS ANGELES (USA) - Sterling e Koulibaly, il Chelsea fa sul serio. Il mercato dei Blues ha preso il volo e la nuova proprietà ha regalato a Tuchel due innesti top: l'attaccante inglese arriva dal City per circa 55 milioni di euro, KK invece dal Napoli per 40. Proprio l'ex tecnico del Psg ha dichiarato: "Non escluderei l'arrivo di un altro attaccante ma ad oggi non è la priorità. La priorità è la difesa, non è un segreto, dopo vedremo cosa è possibile", facendo riferimento anche all'idea Cristiano Ronaldo.