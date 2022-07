Dybala, l'ex Juve e la solitudine a Torino: si allena e aspetta

Solo e pensieroso. Forse pentito, per come si è sviluppata la sua vita professionale negli ultimi mesi, ma ormai è tempo di guardare avanti. Entrare nella testa di Paulo Dybala , in questi giorni, è un esercizio comune. Uno dei talenti più cristallini del pianeta è ancora senìza squadra. Sarebbe stato impensabile prima della pandemia, ma il calcio che convive coi risvolti negativi dovuti al Covid sta facendo i conti anche con dinamiche di questo genere. Dunque, ora la Joya attende la chiamata giusta. Quella che lo può rimettere nelle condizioni di tornare protagonista da subito, di essere al centro di un progetto importante. L’ultima squadra a farsi avanti, in queste ore, è stata il Napoli : il club partenopeo è interessato ad approfondire il discorso con Dybala, che ammicca alla Roma e tiene sempre aperto lo spiraglio Manchester United , con Inter e Milan sullo sfondo. Almeno per il momento. Paulo, intanto, si allena a Torino : è tornato in quella che è stata la sua città per sette anni. Ha amato l’atmosfera di un luogo che gli è rimasto dentro, come il calore del popolo bianconero. Già, è inevitabile il pensiero alla Juventus e a quelle lacrime al termine dell’ultima gara giocata allo Stadium contro la Lazio . Quel pianto che ha l’amarissimo sapore del rimpianto, gioco di parole perfettamente in linea con gli eventi.

Lui nei giorni scorsi, direttamente dagli Stati Uniti, ha ripercorso parte della sua esperienza a Torino: «Sono arrivato in giovane età e ho imparato molte cose. Ho imparato a vincere, nel calcio, in una squadra così importante, che era consolidata ma che ha continuato ad esserlo negli anni successivi. Sette anni alla Juventus sono molti, non è facile stare lì per tanto tempo e la verità è che sono contento dell’esperienza vissuta». Avventura dai tanti ricordi positivi, che Dybala racconta con un certo trasporto: «Penso a quello che la Juventus mi ha dato, ai giocatori, alla gente: ho conosciuto calciatori incredibili e mi ha dato anche la possibilità di giocare con l’Argentina. Per la mia vita e per la mia carriera calcistica è stato un passo molto importante e sarà sempre nel mio cuore». Un po’ di sana malinconia c’è: inutile negarlo. A maggior ragione adesso che è tornato in città l’amico Paul Pogba, che ha ereditato la sua maglia: la numero dieci. Paulo l’ha indossata degnamente, Paul dovrà darle una nuova luce. Insieme sarebbero stati dinamite pura: per la maturità calcistica di entrambi e per il valore che avrebbero fornito sul campo alla Juventus. Saranno avversari, invece. Dybala ora sfoglia la margherita: aspetta Inter e Milan, valuta Napoli e Roma, ma la sensazione è che andrà dove lo sceglieranno. Con tutta la convinzione del mondo, senza un briciolo di dubbio sulle condizioni fisiche e sul reale apporto che potrà dare alla causa che sposerà. Chi prende la Joya adesso lo fa per amore: delle sue giocate, della sua classe, della sua voglia di dimostrare di essere un leader tecnico. Dal potenziale indiscutibile.