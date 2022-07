Morata si allena duro negli Usa con l'Atletico: il futuro è un'incognita

MADRID - Morata è tornato all'Atletico Madrid dopo il mancato riscatto da parte della Juve, ma il suo futuro è tutt'altro che definito. Come si legge anche sul Mundo Deportivo, per Simeone Alvaro è il quinto attaccante, non è una priorità per il gioco dei Colchoneros e per questo è sul mercato. A Torino Allegri lo riprenderebbe volentieri, in effetti la dirigenza bianconera ci sta pensando, ma fino ad ora non è stato fatto il passo decisivo, anche perché la Juve al momento è concentrata su Zaniolo.