Serie C, Pro Vercelli: dalla Fiorentina ecco Corradini

PRO VERCELLI - Con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, la Pro Vercelli rende noto "di aver raggiunto l’accordo con l’ACF Fiorentina per l’arrivo a titolo temporaneo del centrocampista Giovanni Corradini. Giovane di grandi prospettive e capitano della Fiorentina Primavera, il classe 2002 ha collezionato 14 gol e 3 assist in 57 presenze in campionato con la formazione allenata da Alberto Aquilani e vanta 2 Coppe Italia Primavere vinte, una di queste grazie ad una sua rete decisiva nella finale contro l’Atalanta".