Vis Pesaro: dalla Fiorentina arriva il baby Egharevba

PESARO - Un altro giovane per la Vis Pesaro . Dalla Fiorentina in prestito ecco Destiny Egharevba , attaccante classe 2003 messosi in luce con la Primavera viola nella passata stagione.

La nota della Vis Pesaro

"Fisico, potenza e velocità. Un colpo importante per la Vis Pesaro 1898, che accoglie con entusiasmo il giovane attaccante Destiny EGHAREVBA. Il classe 2003 arriva dalla Fiorentina con una cessione a titolo temporaneo della durata di un anno, dopo una stagione importante con la Primavera. Nato a Verona, Egharevba ha mosso i primi passi nel settore giovanile del Chievo. Ha qui iniziato a ricoprire tutti i ruoli del reparto offensivo, mettendosi in luce a suon di gol e prestazioni soprattutto con la Primavera (6 gol in 21 presenze). Nel 2021 è poi passato alla Fiorentina U19, club con il quale ha accumulato 26 presenze e 5 gol tra tutte le competizioni. Destiny ha terminato l’anno crescendo sotto tutti i punti di vista dopo una formazione dal punto di vista tecnico e caratteriale che lo ha preparato per la sua prima esperienza con i professionisti. Nell’ultima stagione con i viola ha arricchito la sua bacheca personale con una Coppa Italia e Supercoppa italiana, guadagnandosi anche tre convocazioni con la prima squadra di Vincenzo Italiano e 4 presenze con la Nazionale italiana U19. Un giovane di prospettiva per la Vis Pesaro e per mister Sassarini, che avrà a disposizione il talentuoso Egharevba per provare nuove soluzioni in attacco. Benvenuto Destiny!".