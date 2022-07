Bild: "Emre Can ha rotto con il Borussia Dortmund ed è sul mercato"

DORTMUND (Germania) - " Emre Can ha rotto con il Borussia Dortmund . Il tecnico Edin Terzic e la dirigenza dei gialloneri trovano irritante l'atteggiamento del centrocampista ex Juventus, le sue prestazioni non giustificano i comportamenti eccessivi fuori dal campo e sono pronti a cederlo di fronte ad una buona offerta ". È quanto afferma la Bild, secondo cui il turco-tedesco, che in Italia ha vestito la maglia bianconera per una stagione e mezza dopo essere arrivato a parametro zero dal Liverpool, sarebbe ai ferri corti con allenatore e vertici del club .

"Borussia Dortmund, Emre Can creò problemi anche a Rose"

Emre Can, che ha sin qui collezionato 83 presenze con il Borussia Dortmund, club con il quale è legato da un contratto in essere fino al 30 giugno 2024, è attualmente alle prese con un infortunio muscolare che ne ritarderà la preparazione in vista della nuova stagione alle porte. La Bild descrive l'ex Juve come una persona schietta e sicura di sé, ma al tempo stesso mette in luce come il tecnico Terzic e il ds Kehl avrebbero perso la pazienza circa alcuni suoi comportamenti, ritenuti spesso eccessivi e fuori luogo. A dar fastidio all'ambiente giallonero, poi, non sarebbero solo gli atteggiamenti extra-campo, ma anche quelli all'interno del rettangolo verde di gioco: ad Emre Can, infatti, verrebbe rimproverato di cercare sovente scontri e battibecchi con i calciatori avversari. Un problema atavico, comunque, dal momento che la prima frattura sarebbe arrivata quando la squadra era ancora diretta dall'ex allenatore Marco Rose, con il turco-tedesco che sarebbe arrivato ad interrompere un allenamento. Il suo stipendio da 8,5 milioni l'anno, ad ogni modo, sottolinea sempre la Bild, potrebbe essere un ostacolo insuperabile per la società della Renania Settentrionale in ottica cessione.