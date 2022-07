Fabregas al Como, sulla scia di Messi e del Golden Boy di Tuttosport

TORINO - E adesso, in questa B ribattezzata A2, meriterà un posto di rispetto anche il Como. Non può essere altrimenti col prossimo arrivo fra i lariani del regista spagnolo Cesc Fabregas, 35 anni, Golden Boy di Tuttosport nel 2006, Campione del Mondo nel 2012 con gli iberici, già stella di Arsenal, Barcellona e Chelsea che si legherà al club lariano per due anni dopo essere rimasto svincolato dal Monaco. C’è da stupirsi? Fino a un certo punto. Va ricordato che il Como ha la proprietà più ricca d’Italia, è in mano ai fratelli indonesiani Robert e Michael Hartono, una fortuna nel commercio del tabacco, le vicende del club lombardo sono seguitissime in quel Paese e da ieri laggiù non si parla d’altro. Poi, nell’operazione, è impossibile non scorgere lo zampino di Dennis Wise , amministratore unico del Como, che condivide con Fabregas i trascorsi da giocatore del Chelsea. Un’operazione tessuta con pazienza per un mese, quando il Como zitto zitto s’iscrisse con fiducia all’asta per Cesc, che dopo un biennio coi lombardi, potrebbe iniziare la sua carriera di allenatore, magari proprio in riva al Lario.

PENSA IN GRANDE Ma il Como, reduce da una tranquilla stagione di B da neo promossa, da tempo pensa in grande. Nei mesi scorsi, Wise aveva fatto di tutto per arrivare anche alla stella inglese Jack Wilshere ma in B non si possono tesserare extracomunitari (a meno che abbiano giocato in A), alla fine fu costretto a migrare ai danesi dell’Aarhus. E come non ricordare che, sempre a Como, un giovanissimo Messi, grande amico di Fabregas, sostenne un provino coi lariani? Insomma, in questa B delle grandi piazze, che stasera svelerà il calendario (si parte il 12 agosto), attenti al Como, sgomiterà per essere in prima fila, anche perché ha già riottenuto dal Cagliari bomber Cerri e dal Bologna arriverà il difensore inglese Luis Binks.