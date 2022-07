Novara scatenato: Bortolussi e Benalouane, vicino Galuppini

NOVARA - Il presidente del Novara, Massimo Ferranti, sta costruendo una squadra competitiva e completa in ogni reparto per un campionato importante. In attacco da registrare il gradito ritorno di bomber Mattia Bortolussi. Il centravanti classe '96 ha disputato gli ultimi due campionati nel Cesena, mettendo a segno 26 gol in 74 gare. Il Novara blinda la difesa con l'arrivo dell'ex Leicester e Serie A, Yohan Benalouane, (ultima esperienza all'Aris Salonicco) che ha firmato un annuale e di Omar Khailoti (2000) ex Carrarese. In porta preso Axel Desjardins. Vicini alla firma gli esterni Lorenzo Peli (classe 2000) dal Como, il classe '99 Oliver Urso e il difensore classe '94 Riccardo Calcagni dalla Viterbese. Attesa anche per Luigi Carillo e Simone Cianco, entrambi difensori, provenienti rispettivamente da Messina e Avellino, e per l'interno Michele Rocca (classe '96) dal Foggia. In difesa confermati Bonaccorsi, Amoabeng e Paglino. Per la prossima settimana, molto probabile lunedì prima del ritiro in val d'Aosta, potrebbe essere annunciato Francesco Galuppini (classe '93) dal Sudtirol.