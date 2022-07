Colpo Avellino: dall'Inter ecco Moretti a titolo definitivo

La nota dell'Avellino

"L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito, a titolo definitivo dall’Inter, le prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Moretti. Nato a Magenta (MI) il 26 febbraio 2002 il difensore lombardo è cresciuto nelle giovanili nerazzurre. Nella passata stagione ha indossato la maglia della Pistoiese nel girone B di Serie C mettendo a segno una rete e fornendo tre assist in 34 presenze tra campionato di Serie C e Playout nella sua prima esperienza tra i professionisti. Dodici sono le presenze con la nazionale Under 17, quattro con la nazionale Under 18 con due reti realizzate. Moretti ha firmato con il club un accordo su base triennale. La società Inter si è riservata il diritto di recompra sul calciatore. Benvenuto ad Avellino Lorenzo!".