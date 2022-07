Venezia, ufficiale: dal Frosinone ecco Novakovich

VENEZIA - Andrija Novakovich è ormai un ex calciatore del Frosinone. L'attaccante americano è ufficialmente dell'ambizioso Venezia di mister Javorcic: "Il Venezia FC comunica l’acquisizione a titolo definitivo dell’attaccante americano Andrija Novakovich, 25 anni, proveniente dal Frosinone. Novakovich ha firmato un accordo fino alla stagione 2025/26. Nato e cresciuto nel Wisconsin, il calciatore serbo-americano lascia gli Stati Uniti nel 2014 per firmare il suo primo contratto da professionista con il Reading, militante nella Championship inglese. Nella stessa stagione, Novakovich ottiene le prime due presenze in campionato ad appena 19 anni, ma sono i due prestiti nei Paesi Bassi a imprimere una decisa accelerata alla sua carriera. Nella stagione 2017/18, Novakovich si unisce all’SC Telstar, club militante nella seconda divisione olandese, e segna 22 gol in 38 presenze fra coppa e campionato. Passato nella Eredivisie l’anno successivo con il Fortuna Sittard, totalizza 31 presenze con 10 gol fra coppa e campionato. Il Frosinone acquisisce Novakovich dal Reading nel settembre 2019. Nelle tre stagioni in Serie B, l’attaccante colleziona 100 presenze, 19 gol e 20 assist fra campionato e playoff. A livello internazionale, Novakovich vanta tre presenze nella nazionale maggiore degli Stati Uniti nel 2018, sotto la guida del tecnico Dave Sarachan. Benvenuto, Andrija".