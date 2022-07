Bernardeschi ufficiale al Toronto: contratto fino al 2026

Juve, il saluto per Bernardeschi

Bernardeschi al Toronto: il comunicato ufficiale

"Il Toronto FC annuncia che il club ha firmato l'esterno italiano Federico Bernardeschi fino al 2026. Bernardeschi sarà aggiunto al roster TFC in attesa del suo certificato di trasferimento internazionale (ITC) e del permesso di lavoro. Secondo la politica della squadra e della Major League Soccer, i termini del contratto sono confidenziali", ha scritto il club sul proprio sito. "Siamo entusiasti di aggiungere Federico alla nostra squadra - ha dichiarato il presidente del Toronto Bill Manning -. Come giocatore e come persona, crediamo che sia esattamente ciò di cui abbiamo bisogno in questo momento, sia in campo che nello spogliatoio. Federico ha dimostrato di essere un campione e un leader alla Juventus e per la nazionale italiana e porta a Toronto un pedigree che non è secondo a nessuno". Infine le parole di Bob Bradley, ds del club: "Ho incontrato Federico un paio di settimane fa, pensiamo che sia perfetto per quello che stiamo cercando di costruire qui e non vediamo l'ora di portarlo in campo. È un giocatore d'attacco che è noto per lavorare sodo per la squadra. Federico è un giocatore di piede sinistro che si sente a suo agio a giocare sulla fascia destra, ma può anche scivolare in posizione centrale quando necessario".