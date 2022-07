Koulibaly lascia il Napoli e passa al Chelsea: l'annuncio ufficiale

LONDRA (Regno Unito) - " Koulibaly , compagno di squadra in nazionale di Edouard Mendy, rafforzerà notevolmente il nostro reparto difensivo dopo le partenze di Toni Rudiger e Andreas Christensen". Con una nota diramata sul proprio sito ufficiale, il Chelsea rende noto l'acquisto dal Napoli del calciatore classe 1991, a lungo accostato anche alla Juve, che si è legato al club londinese con un contratto quadriennale da 10 milioni a stagione. "Ampiamente considerato uno dei migliori difensori centrali del calcio mondiale - prosegue il comunicato dei Blues -, il senegalese possiede tutte le caratteristiche richieste da un difensore moderno d'élite. È un grande lettore del gioco, abile anche sotto rete e nel possesso palla, a suo agio nel portare fuori la palla o nel giocare passaggi progressivi per portare la sua squadra in attacco. Durante i suoi otto anni al Napoli è stato schierato sia nella difesa a tre che a quattro. Capitano del Senegal, Koulibaly è un leader di natura e dal carattere forte . Ha molta esperienza nelle sfide per i titoli nazionali e internazionali e si unisce ai Blues in vista della stagione 2022/23 proprio con questo obiettivo".

Koulibaly: "Sono felice di essere al Chelsea"

"Sono molto felice di essere al Chelsea - le prime parole di Koulibaly -. È una delle più grandi squadre al mondo e il mio sogno è sempre stato quello di giocare in Premier League. Il Chelsea era stato il primo a cercare di prendermi già nel 2016, ma all'epoca non se ne fece nulla. Ora, quando sono venuti da me, ho accettato perché volevano davvero che andassi in Premier League a giocare per loro. Quando ho parlato con i miei buoni amici Edou e Jorginho, hanno reso la mia scelta più facile, quindi sono davvero felice di essere con voi oggi. Voglio ringraziare i tifosi perché ne ho visti molti a Londra e sull'aereo erano tutti felici che io fossi qui. Quindi voglio ringraziarli e spero che la stagione sarà davvero buona e che regaleremo loro dei bei momenti". Todd Boehly, presidente e co-titolare del controllo, ha dichiarato: "Kalidou Koulibaly è uno dei difensori d'élite del mondo e siamo lieti di dargli il benvenuto al Chelsea. Un grande leader e un giocatore di squadra esemplare, Kalidou porta una ricchezza di esperienza e attributi che andranno a beneficio della nostra squadra e del club nel suo insieme".

Koulibaly al Chelsea: la nota del Napoli

"Kalidou, abbiamo trascorso insieme 8 stagioni ricche di emozioni vivendo momenti che rimarranno impressi per sempre nella nostra memoria. Sei arrivato a Napoli poco più che un ragazzo, vai via che sei un uomo, con la consapevolezza che tutto ciò che hai fatto con la maglia azzurra… È STORIA. Il tuo valore lo hai mostrato non solo in campo, ma anche nelle battaglie sociali, per le quali ci siamo impegnati insieme. In particolare contro la piaga del razzismo, per una società più giusta e solidale. Per la società, i tifosi e la città sei e sarai sempre un esempio da seguire perchè Kalidou Koulibaly resterà uno di noi. Un uomo che vive la propria vita con impegno e serietà professionale. Le nostre strade si dividono. Rispettiamo la tua decisione di vivere altre esperienze. Ti vorremo sempre bene e ovunque andrai ricordati che Napoli sarà sempre casa tua", recita invece la nota del club azzurro.