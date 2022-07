Cosenza, ufficiale: dal Milan arriva Marco Nasti

COSENZA - Adesso è ufficiale: Marco Nasti è un nuovo calciatore del Cosenza . L'attaccante di proprietà del Milan, protagonista nella scorsa stagione con la maglia della Primavera rossonera, si trasferisce in rossoblù a titolo temporaneo.

La nota del Cosenza

"La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marco Nasti proveniente dall’AC Milan. Nato a Pavia il 17 settembre 2003. L’attaccante si trasferisce in rossoblù a titolo temporaneo. Nasti ha svolto il percorso di crescita nel settore giovanile del Milan e nell’ultima stagione ha disputato 41 gare con la formazione Primavera siglando 17 reti e risultando miglior attaccante del Campionato. Ha collezionato sei presenze con la maglia azzurra della Nazionale Under 19 partecipando anche al Campionato Europeo concluso in semifinale. Il suo talento adesso è al servizio del Cosenza".