Bayern, Salihamidzic: "Ronaldo non ci interessa"

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - Il Bayern Monaco sarebbe alla ricerca di un nuovo attaccante. Robert Lewandowski è infatti ormai a un passo dal Barcellona. I bavaresi, però, non sono interessati a Cristiano Ronaldo. Lo ha detto il ds Hasan Salihamidzic ai microfoni di "Sport1": "Ho molto rispetto per Cristiano Ronaldo, per i suoi successi e la sua carriera. Ma ribadisco che non era e non è un obiettivo per noi". Il dirigente del Bayern ha replicato alle voci di un possibile approdo di Cr7 in Baviera dopo la cessione di Robert Lewandowski al Barcellona.