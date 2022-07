El Pais: "Barcellona, mistero Lewandowski: costerà 60 milioni, non 50"

BARCELLONA (Spagna) - Sarebbero 60 - e non 50 - i milioni di euro che il Barcellona pagherà al Bayern Monaco per l'acquisto di Robert Lewandowski. Lo rivela "El Pais", svelando nei dettagli l'accordo: 45 milioni come parte fissa, 5 milioni di bonus in caso di qualificazione del club blaugrana alla prossima Champions League e altri 10 milioni per il solo fatto di portare a termine la prima stagione al Barça. Secondo la fonte anonima del quotidiano spagnolo, il club di Joan Laporta avrebbe accettato di pagare 60 milioni ad una condizione: annunciare pubblicamente un affare da 50 milioni "per alleviare l'effetto dell'acquisto sull'opinione pubblica".