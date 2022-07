Ufficiale, Lisandro Martinez allo United: ritrova Ten Hag

MANCHESTER - Manchester United dopo l'acquisto di Christian Eriksen ha ufficializzato un nuovo colpo, stavolta in difesa. Si tratta di Lisandro Martinez, che arriva dall'Ajax a titolo definitivo per 55 milioni di euro più bonus. Il difensore argentino ritrova come allenatore Ten Hag, nuovo tecnico dei Red Devils dopo l'esperienza con i lancieri. L'annuncio è arrivato attraverso i canali ufficiali. Il tesseramento, come di consueto, è vincolato all'ottenimento da parte del difensore argentino della VISA e al superamento delle visite mediche con il club.