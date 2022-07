As: "Cristiano Ronaldo vuole l'Atletico Madrid, c'è l'ok di Simeone"

MADRID (Spagna) - Nonostante il neo-tecnico del Manchester United Ten Hag continui a dichiarare incedibile Cristiano Ronaldo, non si arrestano le voci che vorrebbero l'ex Juventus sempre più lontano dai Red Devils. Il clamoroso rumor proveniente dalla Spagna, e in particolare da As, racconta di come il fuoriclasse portoghese, che in carriera ha indossato la maglia del Real Madrid per 9 anni segnando 450 gol in 438 partite ed alzando al cielo 15 trofei, tra cui 4 Champions League, si sarebbe proposto ai rivali storici dell'Atletico .

"Cristiano Ronaldo-Atletico Madrid: la situazione"

Sempre secondo As, Cristiano Ronaldo, dopo i 'no' incassati dal Chelsea e dal Bayern Monaco, e sempre più desideroso di lasciare il Manchester United, avrebbe sondato l'Atletico Madrid, ricevendo il gradimento del tecnico Simeone, che lo riterrebbe ancora uno degli attaccanti più forti in circolazione, se non il migliore. I colchoneros, al momento, non avrebbero le risorse necessarie per portare a termine l'operazione, al netto dell'indennizzo da girare ai Red Devils e del contratto faraonico preteso dal cinque volte Pallone d'Oro, ma avrebbe dato mandato alla società di operare alcune cessioni al fine di reperire i fondi. Simeone - dice As - stravede per Cristiano Ronaldo e vorrebbe tentare ogni mossa possibile pur di averlo tra le proprie fila.