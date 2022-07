Lewandowski promette: "Riporterò il Barcellona ai vertici del calcio"

MIAMI (Stati Uniti) - Appena atterrato a Miami, dove ha raggiunto i suoi nuovi compagni del Barcellona, Robert Lewandowski si dichiara "molto felice di essere qui. È stato molto facile decidere di venire al Barça", come riporta il sito ufficiale del club blaugrana. "Il Barça è tornato. Penso di poter aiutare a riportare la squadra ai vertici del calcio europeo. Sono stati giorni lunghi. Spero che inizieremo subito a vincere: mi piace vincere trofei e questo è un nuovo capitolo per me, con nuove sfide. Questa è una grande opportunità per me. Ho sempre voluto giocare nella Liga e per una grande squadra. Ho già parlato con Xavi e conosco le sue idee. Era un grande giocatore e ha un grande futuro davanti a sé come allenatore", ha concluso il bomber polacco, che ha salutato il Bayern Monaco dopo 8 stagioni, 19 trofei e 344 gol segnati in 375 partite.