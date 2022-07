Como, ufficiale: in attacco ecco Liam Kerrigan

COMO - Il Como con una nota sui propri canali societari ha annunciato l'arrivo a titolo definitivo dell'attaccante Liam Kerrigan dall'University College Dublin (serie A irlandese). Nel dettaglio, le dichiarazioni dell'attaccante appena sbarcato in Italia. “Sono ovviamente molto felice di essere qui a Como, per me si tratta di una grande opportunità e non vedo l’ora di poter scendere in campo con la maglia azzurra e confrontarmi con il calcio italiano”.