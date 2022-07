Novara, ufficiale: ecco l'ex Foggia Rocca

La nota del Novara

"La Società Novara Football Club è lieta di annunciare di aver raggiunto l’accordo per il tesseramento, fino a giugno 2024, di Michele Rocca. Centrocampista, classe 1996, con un passato in azzurro nella formazione Primavera per due stagioni. A livello di settore giovanile però cresce e mostra le sue qualità migliori all’Inter, riuscendo a conquistare anche una Viareggio Cup. Le ottime prestazioni gli valgono la chiamata dalla Serie A, è la Sampdoria ad acquistare il cartellino di Michele, che a 19 anni fa il suo esordio nella massima serie giocando una mezz’ora contro l’Atalanta. Successivamente tanta esperienza in Serie B e C. Con le maglie di Virtus Lanciano, Latina, Pro Vercelli e Livorno raggiunge quota ottanta presenze nella serie cadetta. Con FeralpiSalò e Foggia tocca le settanta presenze in Serie C dove mette a segno 10 reti, mostrando le sue doti realizzative che lo avevano sempre contraddistinto a livello di settore giovanile".