Triestina, altro arrivo: ufficiale il difensore Rocchi

TRIESTE - Con una nota, la Triestina ha annunciato l'arrivo di Gabriele Rocchi, ex Monterosi. "U.S. Triestina Calcio è lieta di comunicare l’acquisizione, del diritto alle prestazioni sportive, del calciatore Gabriele Rocchi per le prossime due stagioni. Nato a Brescia il 7 Maggio, il neo acquisto alabardato ha collezionato presenze in Lega Pro militando in più squadre tra cui la Giana Erminio, l’Avellino e il Monterosi, suo ultimo team. La forza fisica e la potenza in campo sono le qualità che rendono Rocchi un solido difensore centrale, capace di dare sicurezza e carisma all’intero reparto".