MONZA - Nuova avventura in serie C in arrivo per Tommaso Morosini, centrocampista classe 1991 di proprietà del Monza. L'esperto calciatore, si trasferisce a titolo temporaneo al Sangiuliano City, club lombardo neopromosso in terza serie. Lo hanno comunicato i brianzoli con una nota ufficiale. "AC Monza comunica che Tommaso Morosini si trasferisce a titolo temporaneo al Sangiuliano City fino al 30 giugno 2023".