Piacenza, presi Nelli dal Modena e Zunno dalla Cremonese

PIACENZA - Il Piacenza, attraverso un comunicato, ha annunciato "di aver acquisito a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023 il diritto alle prestazioni sportive dei calciatori Jacopo Nelli e Marco Zunno, rispettivamente dal Modena Football Club 2018 e dall’Unione Sportiva Cremonese. Nelli, centrocampista classe 2000, è cresciuto nel settore giovanile del Frosinone, prima di trasferirsi al Seravezza Pozzi con cui disputata tre stagioni di Serie D. Nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Fiorenzuola collezionando 31 presenze e realizzando 2 reti. Zunno, esterno offensivo classe 2001, è cresciuto nel settore giovanile del Novara con cui ha esordito tra i professionisti nel campionato 2019/20, per poi nella stagione seguente disputare 19 partite nel girone A di Serie C mettendo a segno 4 goal. Nell’estate 2021 è stato tesserato dalla Cremonese e a gennaio 2022 è passato in prestito al Fiorenzuola con cui ha disputato 13 gare. A Jacopo e Marco un caloroso benvenuto nella famiglia biancorossa".