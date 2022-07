Pordenone, Pasa ceduto al Rimini a titolo definitivo

PORDENONE - Tramite il proprio sito web, il Pordenone ha annunciato "di aver ceduto a titolo definitivo il centrocampista Simone Pasa al Rimini. La lunga storia neroverde di Pasa si chiude a 100 presenze, fra campionato, playoff e Coppa Italia. Il centrocampista ha vestito la maglia del Pordenone nell’ultimo triennio di B e in precedenza nella stagione di C 2015/16. La Società augura a Simone le migliori soddisfazioni per la nuova esperienza". Il centrocampista, si apprende dal sito del Rimini, ha sottoscritto "un contratto sino al 30 giugno 2024".