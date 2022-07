Lewandowski al Barcellona per 50 milioni. Higuain: "Impensabile ai miei tempi"

Tra le diverse "telenovele" di questa sessione di calciomercato, quella che ha tenuto banco più a lungo è stata quella per il passaggio di Robert Lewandowski dal Bayern Monaco al Barcellona. Alla fine i bavaresi hanno accontentato il calciatore, desideroso di cambiare aria dopo cinque anni nel club tedesco. Nonostante le difficoltà societarie, il bomber polacco ha scelto i blaugrana ed è pronto a vincere anche questa nuova sfida. Nelle casse del Bayern sono andati 45 milioni di euro, mentre altri 5 sono legati ai bonus. Una cifra importante subito reinvestita per l' acquisto del centrale olandese De Ligt dalla Juve .

Higuain sul passaggio di Lewandowski al Barcellona

Gonzalo Higuain, ora in forza all'Inter Miami, prossima avversaria del Barcellona, è sembrato piuttosto critico con i catalani per la cifra dell'operazione: “Perdonate la mia ignoranza, ma non ho seguito la trattativa - le parole del Pipita riportate dal Mundo Deportivo - Se mi dite che è costato 50 milioni rispondo che sarà sicuramente un grande acquisto, però nel calcio di oggi sembra niente, ma quando sono andato a Madrid nel 2006 bisognava essere un super crack per valere quei soldi. Ora con l'inflazione, l'ingresso degli arabi è cambiato tutto, tutto è diverso, ma per un giocatore di 34 anni sono sempre molti soldi". Nonostante ciò, l'ex attaccante di Napoli e Juve ha poi sottolineato le grandi qualità di Lewandowski, correggendo un po' il tiro: "Robert ha vinto la Champions League due anni fa, è uno dei migliori attaccanti al mondo degli ultimi dieci anni e poi nel calcio non c'è età, guardate quello che ha fatto Benzema. Lewandowski è un grande acquisto, si adatterà perfettamente al gioco del Barcellona".