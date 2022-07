Higuain-Pjanic, abbraccio Juve: «Come stai?» E parte la nostalgia...

TORINO - (e.e.) Si erano tanto... amati. Palla al Pipita e gooolll. Poi le strade si sono divise: Gonzalo Higuain al Miami e Miralem Pjanic al Barcellona. Ora, in Florida, ecco l'abbraccio fra i due ex della Juventus. Un tantino cambiato nell'aspetto l'argentino, sempre uguale il bosniaco. In quell'abbraccio, in quelle parole di saluto (in italiano), tutto l'affetto fra due amici che si ritrovano dall'altra parte del mondo pallonaio. Pipita centravanti del Miami, Miralem di nuovo aggregato ai blaugrana per la tournée estiva dopo il prestito al Besikats e quindi avversario della Juventus a Dallas.