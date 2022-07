Zidane-Thuram, nel nome dei padri. Con la Juve nel Dna

TORINO - Eliaz Zidane ha 16 anni, è il figlio più piccolo di Zizou ed è fresco campione d'Europa con la Francia Under 17. Khephren Thuram ha 20 anni, gioca nel Nizza e nell'Under 21 transalpina. Sono gli ultimi eredi di Zinedine e Lilian che con la Francia hanno vinto tutto. E con la maglia della Juve hanno caratterizzato un'epoca. Elyaz arriva dopo Enzo, Luca e Theo, tutti passati dal Real Madrid dove gioca anche il piccolo di casa. Piccolo si fa per dire perché è già più alto di papà: 1,94 statuario per difendere già alla grande. Khephren, 21 anni, centrocampista tuttofare del Nizza di 1,91, è il fratellino di Marcus, attaccante del Borussia M'gladbach e della Francia già trattato dall'Inter prima di un grave incidente. E' nato a Reggio Emilia quando Thuram giocava nel Parma ed è cresciuto a Torino. Portano sulle spalle un cognome importante, ma si stanno facendo strada alla grande. E chissà che un giorno non vedremo di nuovo in Italia Zidane e Thuram...