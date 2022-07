Sampdoria, definito l'arrivo di Pjaca in prestito dalla Juve

SAMPDORIA - Si muove il mercato sia in entrate che in uscita della Sampdoria. Il centrocampista norvegese Morten Thorsby ha salutato i blucerchiati per trasferirsi all'Union Berlino per 3,5 milioni di euro. Prima le partenze (in prestito) di Falcone e di Askildsen al Lecce. Per quanto riguarda la voce entrate, dovrebbe essere Marco Pjaca il primo volto nuovo per la prossima stagione. Operazione definitia per il trequartista croato con la Juventus (prestito). In questi giorni Pjaca dovrebbe raggiungere i suoi nuovi compagni nel ritiro di Ponte di Legno, voglioso di riscattare le recenti esperienze con più ombre che luci alla Fiorentina, al Genoa e al Torino. Per il centrocampo si complica la pista Grassi, con il Parma che chiede 2,5 milioni di euro (i blucerchiati per il momento possono permettersi solo ingaggi in prestito). Stop per Rog che rimane al Cagliari, in stand by Saric (Ascoli). Intesa saltata con la Salernitana per il ritorno di Bonazzoli in granata. Candreva potrebbe restare, dopo che il Monza ha virato su altri nomi.