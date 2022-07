NOVARA - Colpo in attacco per un Novara rinnovato ed ambizioso. Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il Novara annuncia "di aver raggiunto l’accordo con il Cesena Football Club per il tesseramento a titolo definitivo, fino a giugno 2025, di Mattia BORTOLUSSI". L'attaccante marchigiano classe '96 ha segnato 28 reti in 80 presenze con il Cavalluccio, club nel quale è approdato nel 2020.