Como, ufficiale Binks in prestito dal Bologna

COMO - Attraverso un comunicato ufficiale sul proprio sito, il Como annuncia "l’arrivo a titolo temporaneo di Luis Binks dal Bologna fino al 30 giugno 2023 . Difensore centrale inglese classe 2001, è cresciuto nelle giovanili del Tottenham per poi debuttare tra i professionisti nella stagione 2020/21 con la franchigia canadese dei Montreal Impact in MLS, giocando 23 partite nel massimo campionato nordamericano. Passa poi al Bologna dove la scorsa stagione ha collezionato 15 presenze in Serie A" .

"Parte per me una nuova esperienza"

Queste le prime parole da giocatore del Como del difensore inglese Luis Binks: "Parte per me una nuova esperienza, si tratta del mio secondo anno in Italia e penso di aver imparato molto dopo una stagione. Sono un calciatore che ama impostare e giocare con la palla in fase di possesso ed essere aggressivo in difesa, sono qui per dare il mio contributo per la squadra e i compagni”.