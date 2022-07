Rimini, ufficiale l'arrivo di Santini: biennale per l'attaccante

RIMINI - Importante colpo messo a segno dal Rimini nel reparto offensivo. Con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, il club biancorosso annuncia "di aver perfezionato l’accordo per il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Claudio Santini. Il nuovo attaccante biancorosso, che nelle ultime tre stagioni ha indossato la maglia del Padova collezionando 75 presenze, in carriera ha disputato in campionato 260 gare in Serie C e 11 in Serie B segnando 48 gol. Claudio Santini ha sottoscritto con la società biancorossa un contratto sino al 30 giugno 2024".