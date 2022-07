Tottenham, nuovo colpo per Conte: ufficiale l'arrivo di Spence

LONDRA (Inghilterra) - Nuovo rinforzo per il Tottenham di Antonio Conte. Dopo Ivan Perisic, Fraser Forster, Yves Bissouma, Richarlison e Clement Lenglet gli Spurs hanno annunciato l'acquisto di Djed Spence dal Middlesbrough. Il 21enne terzino destro, protagonista la scorsa stagione della promozione in Premier League del Nottingham Forest, ha firmato un contratto di cinque anni mentre il suo cartellino costerà 15 milioni di euro più altri 9 di bonus. Sul fronte uscite invece, stando al "Times", è stata respinta la richiesta della Fiorentina di avere in prestito Giovani Lo Celso, rientrato a Londra dopo aver giocato un'ottima seconda parte della scorsa stagione al Villarreal. Il Tottenham è pronto a cederlo ma solo a titolo definitivo per monetizzare.