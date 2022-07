Barcellona-Lewandowski, è ufficiale: i dettagli del contratto

BARCELLONA (Spagna) - Adesso è nero su bianco ed ufficiale: Robert Lewandowski è un giocatore del Barcellona. Il club azulgrana ha annunciato lo sbarco dell'ex attaccante del Bayern Monaco spiegando dettagliatamente la trattativa con i bavaresi ed il contratto che il polacco ha siglato: "FC Barcelona e Bayern Monaco sono arrivate a un accordo per il trasferimento di Robert Lewandowski per complessivi 45 milioni di euro + 5 milioni di bonus. Il giocatore firmerà un contratto con il Club per le prossime quattro stagioni. La clausola di riscatto è stata fissata a 500 milioni di euro. L'accordo definitivo arriva tre giorni dopo che il Club ha annunciato un accordo di principio per l'attaccante polacco, arrivato mentre la squadra volava negli Stati Uniti. Lewandowski è arrivato a Miami domenica e ha incontrato i suoi nuovi compagni di squadra. Anche il nuovo attaccante del Barça ha superato le visite mediche".