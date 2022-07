Juve con Bremer l'annulla-centravanti. Il più felice è... Vlahovic

TORINO - Chi è tra i più felici per l'arrivo di Bremer alla Juventus? Dusan Vlahovic . Perché nella sfida diretta contro il Torino, il serbo non l'ha proprio vista marcato dal brasiliano. Che difatti passa per essere l'annulla centravanti. Eletto miglior difensore del campionato italiano, il centrale ex granata sa come esaltarsi contro i big.

CON MAX Dovrà adattarsi alla difesa a quattro di Allegri dopo anni di quella a tre, ma non sarà un problema. Bremer ama andare in pressione, anche a metacampo. E sulle palle da fermo sa essere micidiale, soprattutto di testa. Ha segnato 13 gol in 110 partite con il Toro. E l'Europa per lui sarà un bel banco di prova. Come la nazionale: se il Brasile non lo convocherà, prenderà in considerazione l'Italia di Mancini, visto che è in arrivo il passaporto grazie alla moglie.