Guardiola su Neymar al City: "Informazioni false"

"Avete informazioni che non sono corrette: Neymar è un giocatore incredibile ed è un ragazzo incredibilmente simpatico. Lasciamolo calmo, lasciamogli esprimere il suo enorme talento a Parigi, accanto a Messi e a tutte le altre grandi stelle che hanno. Sembra che ogni anno siamo interessati a giocatori da ogni parte del mondo, e questo non è vero. Ogni anno il Manchester City dovrebbe comprare 150 giocatori". Così Pep Guardiola ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano se fosse vero un interesse del Manchester City per Neymar, in merito alle indiscrezioni degli ultimi giorni uscite in Francia dove si parlava anche di un potenziale scambio con Bernardo Silva.