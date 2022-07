Barcellona, bloccata la vendita delle maglie di Lewandowski: colpa delle "W"

BARCELLONA (SPAGNA) - I tifosi del Barcellona sono infuriati con il club. Dopo l'acquisto di Robert Lewandowski, ufficializzato ieri e prelevato dal Bayern Monaco per 45 milioni di euro più 5 di bonus, si sono presentati in massa negli store ufficiali del club, per poter acquistare le nuove divise. Ma quando hanno tentato di portare a casa l'ambita maglia numero nove, con il nome e il numero del centravanti polacco, hanno dovuto arrendersi.