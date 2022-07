PESCARA - Continua la ricerca di nuovi rinforzi in casa Pescara. Dopo gli arrivi di Gyabuaa e Cuppone ecco che per il centrocampo biancazzurro arriva un giovane di prospettiva. Con una nota ufficiale diramata sul proprio sito, il club biancazzurro ha annunciato "di aver raggiunto l’accordo con l’Associazione Sportiva Chisola Calcio, per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del centrocampista classe 2002 Gianluca GERMINARIO".