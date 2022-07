Serie C, Foggia: dal Modena arriva l'attaccante Ogunseye

FOGGIA - L'attacco del Foggia ha accolto il suo pezzo da novanta. Attraverso una nota ufficiale diramata ul proprio sito, il club pugliese ha annunciato "di aver acquisito, a titolo temporaneo con opzione di riscatto dal Modena, il diritto alle prestazioni sportive di Ibunuk Roberto Kehinde Ogunseye. Roberto Ogunseye nasce a Mantova il 16 maggio 1995. Di ruolo attaccante, calcia con il sinistro e fa della sua strapotenza fisica – grazie anche ai 189 cm di statura – la sua arma migliore. Nel 2013 muove i primi passi nelle Giovanili dell’Inter. Il club nerazzuro lo cede in prestito al Marano, Montebelluna, Prato e Olbia. Successivamente veste anche le maglie di Cittadella e Modena. Numerose presenze in Serie B e in Serie C, rendono Ogunseye un elemento d’esperienza per la categoria".