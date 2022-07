Bruno Fernandes: "Ronaldo? Mi ha detto che ha problemi familiari"

MANCHESTER (INGHILTERRA) - Cristiano Ronaldo rimane al Manchester United o va via? Una domanda piuttosto ricorrente nell'ultimo periodo. Decifrare quale sarà il futuro del fuoriclasse portoghese rimane un rebus piuttosto complicato da risolvere, così gli addetti ai lavori hanno cercato risposte da chi ci lavora al fianco ogni giorno, il compagno di squadra e connazionale Bruno Fernandes. L'ex Udinese e Sampdoria, però, ha ammesso di non conoscere quali siano i piani dell'ex Juve sul proprio futuro, ma ha rivelato che CR7 sta attraversando un periodo complicato a livello familiare: "Non voglio essere coinvolto, ma bisogna rispettare le decisioni di tutti. Non so cosa abbia detto al club o all'allenatore. Voglio solo dire che bisogna rispettare i suoi spazi. Cerchiamo tutti di aiutarlo, ha dei problemi familiari e merita rispetto. Lo scorso anno è stato il nostro miglior marcatore - continua -, ha segnato tanti gol per noi. È il club che deve fare certe scelte, ma Cristiano deve fare le sue. Non lo so, come ho detto non so cosa pensi, tutti credono che voglia andar via, io non gli ho chiesto niente, l'unica cosa che gli ho detto quando non si è presentato è se fosse tutto ok con la famiglia. Mi ha detto quello che stava passando senza aggiungere altro".