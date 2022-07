Monza, in caso di salvezza Berlusconi pagherà un... top player

TORINO - Monza reginetta del mercato, non si discute. Già, ma come li sta comprando i giocatori il club brianzolo? Prendo subito, pago in gran parte fra un anno e solo se mi salvo. Infatti, quasi in ogni caso, Galliani sta adottando la formula del prestito (più o meno oneroso) con obbligo di riscatto nel 2023 se il Monza si salverà. Da Pessina (finora l’affare più sostanzioso) fino a Caprari (l’ultimo della serie che va n porto in queste ore), la formula è sempre la stessa ed è molto utile a convincere i giocatori a venire a Monza: nella sciagurata ipotesi che non dovesse filare tutto liscio, ogni giocatore interessato non finirà in B ma tornerà alla società di partenza. Rischio zero, insomma. C’è però una controindicazione: quanto spenderà Berlusconi fra un anno, se la salvezza sarà in tasca, quando scatteranno gli obblighi di riscatto? Un bel gruzzolo, che ad ora non si può ancora quantificare, non si sa ancora per quanti altri giocatori verrà adottata la formula che finora ha riguardato tutti gli acquisti, tranne lo svincolato Ranocchia, ex Inter, e il prestito secco di Sensi (e forse anche per il Ranocchia della Juve, in via di definizione). Perfino per l’affare Birindelli, costato appena 1,5 milioni di clausola rescissoria, il Monza dovrà comunque corrispondere al Pisa mezzo milione al raggiungimento della salvezza, bonus introdotto dal club brianzolo per mantenere buoni i rapporti coi toscani. Insomma, sommando tutte le spese che arriveranno nel 2023 a salvezza acquisita, Berlusconi dovrà sborsare una cifra che si avvicinerà a quella che si spenderebbe per acquistare un top player da grande club. Ma se ne riparlerà fra un anno, se sarà in tasca l’obiettivo dichiarato da Galliani per la prima annata in A del Monza: il 10° posto, traguardo alla portata, visti i nomi presenti e futuri.