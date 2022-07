Salihamidzic, che stoccata a Lewandowski: "Non capisco il suo addio al Bayern"

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - A Monaco di Baviera continua a tenere banco la vicenda legata al passaggio di Robert Lewandowski dal Bayern Monaco al Barcellona. Un addio amaro quello del bomber polacco che, dopo otto anni con il club tedesco, ha deciso di trasferirsi ai blaugrana. Un lungo corteggiamento e diverse proposte di rinnovo, ma l'attaccante aveva in mente solo gli azulgrana. Sulla questione è intervenuto anche il direttore sportivo del club Hasan Salihamidzic che, in un'intervista a Zeit-Magazin, ha sottolineato la delusione per come si è concluso il rapporto tra le parti: "Il suo addio non lo comprendo affatto. Davvero, zero virgola zero. E lo dico non solo perché ho rispettato tutti i miei contratti quando ero giocatore. Avrei chiarito con la società e avrei adempiuto al mio contratto. Essere apprezzati da altre squadre non è una strada a senso unico".