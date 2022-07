Cbs: "Cristiano Ronaldo pronto a tagliarsi lo stipendio per l'Atletico Madrid"

MANCHESTER (INGHILTERRA) - Cristiano Ronaldo non è ancora tornato ad allenarsi con i suoi compagni del Manchester United mentre intanto si fanno sempre più insistenti le voci di un suo possibile addio. Nonostante il nuovo tecnico dei Red Devils Erik ten Hag cerchi di dribblare le domande sul futuro del fuoriclasse portoghese, concentrandosi sui calciatori a disposizione attualmente in ritiro, l'argomento CR7 rimane al centro del dibattito.

CR7 all'Atletico Madrid? Anche Georgina vorrebbe tornare in Spagna

Intanto il diretto interessato non rilascia dichiarazioni, mentre i più informati parlano di un Jorge Mendes in fibrillazione, alla ricerca di un nuovo club: un po' come accaduto la scorsa estate quando Cristiano Ronaldo si trasferì dalla Juve al Manchester United. Il cinque volte Pallone d'Oro vorrebbe giocare la Champions, competizione non centrata dai Red Devils visto il sesto posto in Premier League della scorsa stagione che vale "solo" l'Europa League, pertanto si è parlato di un clamoroso ritorno al Real Madrid ma soprattutto di un interessamento dell'Atletico Madrid. Secondo quanto riportato da Ben Jacobs sulla Cbs, anche Georgina gradirebbe un ritorno in Spagna.